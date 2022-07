Super, Select Medical!

Für die Aktie Select Medical aus dem Segment "Gesundheitseinrichtungen" wird an der heimatlichen Börse New York am 26.07.2022, 04:01 Uhr, ein Kurs von 28.37 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Select Medical-RSI ist mit einer Ausprägung von 5,17 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 30,46, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 1,94 % ist Select Medical im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (2,3 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,36 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Select Medical mit einem Wert von 13,47 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gesundheitsdienstleister" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 91,28 , womit sich ein Abstand von 85 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.