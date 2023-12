Super, Scigineer!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum":

Die Anleger von Scigineer haben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Bewertungen in sozialen Medien abgegeben. Nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Thema in den letzten zwei Wochen ist unsere Redaktion zu dem Schluss gekommen, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Scigineer-Aktie. Der RSI7 liegt bei 45,03, was auf eine neutrale Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 25,83 liegt und daher eine positive Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung für die langfristige Stimmung abgegeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Scigineer-Aktie bei 1030,83 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1484 JPY liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Sowohl die Distanz zum GD200 (+43,96 Prozent) als auch zum GD50 (+24,42 Prozent) führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength Index, das Sentiment und die technische Analyse allesamt zu einer neutralen bis positiven Bewertung für die Scigineer-Aktie führen.