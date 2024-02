Super, Schneider Electric!

In den letzten vier Wochen gab es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Schneider Electric in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dessen erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Schneider Electric-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 10, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis (19,44) bestätigt diese Einschätzung und führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Schneider Electric.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV von Schneider Electric mit 29,16 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Schneider Electric diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer stand an 13 Tagen auf grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Auch die automatische Analyse der Kommunikation ergab, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Schneider Electric auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.