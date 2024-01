Super, Saab!

Weitere Suchergebnisse zu "Saab":

Die technische Analyse der Saab-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 581,01 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 617,4 SEK liegt, was einer Abweichung von +6,26 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (567,42 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+8,81 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Saab diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Trotzdem haben tiefergehende Analysen ergeben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Saab-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Saab ein "Gut"-Rating.