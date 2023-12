Super, STV!

Weitere Suchergebnisse zu "Euwax":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Stv liegt bei 28,57, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 43,14 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" betrachtet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Stv spiegeln positive Meinungen wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der geringeren Diskussionsintensität und einer negativen Stimmungsänderung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Stv-Aktie am letzten Handelstag bei 202 GBP lag, was einem Unterschied von -6,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 189,21 GBP, was einer positiven Bewertung von "Gut" entspricht.

Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik der Stv-Aktie.