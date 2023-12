Super, SJW!

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Sjw diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen zu finden waren. Die Meinungen konzentrierten sich besonders auf die negativen Aspekte rund um Sjw, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und Buzz in der langfristigen Netzwerkkommunikation. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Sjw eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Aktie von Sjw im letzten Jahr eine Rendite von -10,83 Prozent erzielt, was 63,94 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt 53,11 Prozent, was bedeutet, dass Sjw aktuell 63,94 Prozent unter diesem Wert liegt und daher insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Sjw-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 69,46 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 66,97 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 63,28 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Rating in diesem Fall führt. Insgesamt erhält Sjw für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.