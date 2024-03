Super, SFC Energy!

Die technische Analyse der Sfc Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 20,37 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war jedoch mit 17,46 EUR um 14,29 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 18,03 EUR, was eine geringere Differenz von 3,16 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Sfc Energy-Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wurde jedoch als kaum verändert eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet ergibt sich ein aktuelles KGV von 245,4, was über dem Branchendurchschnitt von 33,56 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie als überbewertet einzustufen und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

