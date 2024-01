Super, Rosenbauer!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv für das Unternehmen Rosenbauer. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Rosenbauer liegt bei 22,22, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,7 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Der Wert von 64 für Rosenbauer ist deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 24,09 in der Maschinenbranche. Dies führt zu einer Überbewertung von 166 Prozent, und daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung einer Aktie bei. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden für die Bewertung berücksichtigt. Rosenbauer zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die erhöhte Aktivität führte zu einer "Gut"-Einschätzung, ebenso wie die positive Veränderung der Stimmungsrate. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung durch die Redaktion.

