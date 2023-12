Super, Riverstone!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für Investoren. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Eine hohe Anzahl von Beiträgen über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Bei der Aktie von Riverstone zeigte die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Riverstone war jedoch kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie von Riverstone bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Riverstone liegt bei 42,11, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Riverstone ist mit einem Kurs von 0,7 SGD inzwischen +11,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +14,75 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Riverstone in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 5 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut" Einschätzung.