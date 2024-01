Super, Rheinmetall!

Der Aktienkurs von Rheinmetall verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 56,72 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt um 7,2 Prozent, was bedeutet, dass Rheinmetall im Branchenvergleich eine Outperformance von +49,52 Prozent erzielte. Der gesamte "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,14 Prozent im letzten Jahr, und Rheinmetall übertraf diesen Durchschnittswert um 50,58 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken war die Diskussion in den letzten Tagen größtenteils negativ geprägt. Positiven Themen standen an sechs Tagen überwiegend acht Tage mit negativer Kommunikation gegenüber. In jüngster Zeit haben Anleger vermehrt über negative Themen in Bezug auf Rheinmetall diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, konkret handelte es sich um 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Rheinmetall beläuft sich derzeit auf 1,57 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 % für "Industriekonglomerate". Mit einer Differenz von lediglich 1,56 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Aktienkurs von Rheinmetall mit 334,2 EUR aktuell +15,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +26,48 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.