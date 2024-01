Super Retail Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Super Retail in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie weist darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei Super Retail wurde in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Super Retail liegt aktuell bei 63,81, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 38 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Super Retail in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Super Retail mit 15,19 AUD inzwischen +6,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage erhält die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +19,04 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.