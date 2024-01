Super Retail Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Diskussionen über Super Retail auf Social-Media-Plattformen spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu der Schlussfolgerung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird dementsprechend als angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Super Retail in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen über Super Retail haben sich verringert, und die Aufmerksamkeit der Anleger nimmt ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Super Retail derzeit bei 74,86 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 39 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für den RSI.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass die Aktie von Super Retail in den letzten 200 Handelstagen um 15,24 Prozent gestiegen ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +3,24 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.