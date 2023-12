Super Retail Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Super Retail-Aktie steht bei 16 und deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (27,41), was ebenfalls auf eine Überverkaufsituation hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Super Retail basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Super Retail-Aktie. Die überwiegend positiven Themen und Meinungen der letzten Wochen führen zu einer Bewertung des Unternehmens als "Gut" bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Super Retail-Aktie der letzten 200 Handelstage um 20,19 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls über dem aktuellen Kurs und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.