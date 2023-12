Super Retail Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Anleger diskutieren positiv über Super Retail in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Sentiment-Bewertung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen ein grünes Signal und an einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Es gab keine negativen Diskussionen. In den letzten ein, zwei Tagen waren die Diskussionen ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Es gab auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Super Retail daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Super Retail-Aktie überverkauft ist, mit einem Wert von 8 für die letzten 7 Tage und einem Wert von 29,03 für die letzten 25 Handelstage. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" basierend auf der RSI-Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Super Retail-Aktie mit 14,61 AUD 16,97 Prozent über dem GD200 (12,49 AUD) liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 13,03 AUD, was einem Abstand von +12,13 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Sentiments, des Buzz, des RSI und der technischen Analyse eine insgesamt positive Bewertung der Super Retail-Aktie.