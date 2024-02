Super, Record!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Record in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Record deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, und insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Record-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 77,8 GBP. Der letzte Schlusskurs von 68 GBP weicht somit um -12,6 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Record bei 13,4, was unter dem Branchendurchschnitt von 35 Prozent liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 20,77 auf. Die Aktie ist daher aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Record aktuell 6, was eine positive Differenz von +1,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhält Record eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.