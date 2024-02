Super, Rational!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen darstellt, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu der Anzahl der Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Rational liegt bei 28,13, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rational derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 643,28 EUR, während der Kurs der Aktie bei 743,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +15,58 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 691,87 EUR, was einer Abweichung von +7,46 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass bei einer Dividende von 1,8 % die Rational im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,12 %) eine niedrigere Ausschüttung aufweist und daher als "Schlecht" einzustufen ist.

Schließlich haben unsere Analysten die Stimmung rund um die Rational auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um die Rational aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.