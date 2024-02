Super, REF!

Die Technische Analyse von Ref zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,33 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,385 HKD beträgt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +16,67 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,32 HKD, was einen Abstand von +20,31 Prozent darstellt und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Ref mit 46,15 % eine höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (11,85 %) auf, was einem Unterschied von 34,3 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Einstufung als "Gut" vorgenommen.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ref bei 7,16 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 162,69, was einer Unterbewertung von 96 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ref. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Zusammenfassung erhält die Aktie von Ref die Gesamtbewertung "Neutral".