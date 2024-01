Super, Quest Diagnostics!

In den letzten beiden Wochen wurde die Quest Diagnostics-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung ist die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen. Zudem konnten wir 7 positive Signale und keine negativen Signale identifizieren, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 18,69 Punkte, was darauf hinweist, dass die Quest Diagnostics-Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,16 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Insgesamt wird die Aktie in diesem Aspekt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 4,55 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von +4,27 Prozent auf, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt jedoch ein schlechtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt und das Unternehmen wurde weniger intensiv diskutiert, was zu einem insgesamt schlechten Rating für die Quest Diagnostics-Aktie führt.