Super, Pyxis Oncology!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Pyxis Oncology heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,07 Punkten, was darauf hinweist, dass Pyxis Oncology überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 53,27, was darauf hindeutet, dass Pyxis Oncology weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Von Analysten wird die Pyxis Oncology-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pyxis Oncology vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 10,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 575,24 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Pyxis Oncology eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Pyxis Oncology haben wir langfristig eine starke Diskussionsaktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Pyxis Oncology wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Da das Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt positiv ausfällt, erhält Pyxis Oncology eine "Gut"-Bewertung.