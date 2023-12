Super, Pool!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die aktuelle Stimmung und das Interesse an der Pool-Aktie haben sich in den letzten Wochen stark verändert. Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung gegenüber der Aktie deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig konnte jedoch eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt werden, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pool-Aktie liegt bei 38,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 41,08, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Analysteneinschätzung ergab in den letzten zwölf Monaten 8 Bewertungen für die Pool-Aktie, wovon 5 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für die Pool-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 387,13 USD, was ein Aufwärtspotential von 8,78 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs ergibt. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung in diesem Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Pool-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,3 Prozent erzielt, was 12,95 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur jährlichen Rendite der Branche "Händler" liegt Pool aktuell 25,51 Prozent über dem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Pool-Aktie gemischte Signale aufweist, jedoch von den Analysten und im Branchenvergleich positiv bewertet wird.