Super, Pioneer Bancorp!

In den letzten vier Wochen gab es bei Pioneer -Ny keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 25,24 Punkte, was darauf hindeutet, dass Pioneer -Ny derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Pioneer -Ny mit 10,74 USD derzeit +23,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +19,73 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit ausschließlich positive Meinungen zu Pioneer -Ny veröffentlicht, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus Sicht der Anleger-Stimmung positiv bewertet.