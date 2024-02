Super, Phoenix!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Phoenix eingestellt waren. Es gab zwei positive und einen negativen Tag. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Phoenix daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung der Aktie bei. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Phoenix zeigt hier interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund erhöhter Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum positiv zugenommen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Phoenix eine Performance von -12,47 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um -4,57 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -7,9 Prozent für Phoenix führt. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -6,93 Prozent, wobei Phoenix 5,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Phoenix-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 43, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 49,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Phoenix zu einem "Neutral"-Rating.