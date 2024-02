Super, Pegasystems!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der RSI für Pegasystems derzeit bei 21,16 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Pegasystems-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 25,53, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pegasystems derzeit ein "Gut" ist, da der GD200 des Wertes bei 47,82 USD liegt, während der Aktienkurs bei 64,88 USD um +35,68 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 49,55 USD, was einer Abweichung von +30,94 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls ein "Gut"-Wert. Insgesamt erhält Pegasystems daher eine Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Pegasystems in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Insgesamt wurde über Pegasystems unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Pegasystems-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf 2 Guten, 2 Neutralen und 1 Schlechten Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Pegasystems vor, und das Kursziel der Analysten wird auf 59,67 USD festgelegt. Dies würde eine zukünftige Performance von -8,04 Prozent bedeuten, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Die Redaktion vergibt daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Analysteneinschätzung.