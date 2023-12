Super, PayPal!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Paypal war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Jedoch überwog an sieben Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 5 "Gut"-Signale im Vergleich zu 2 "Schlecht"-Signalen auf Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Hierbei wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Paypal verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führte. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Paypal mit einer Rendite von -10,42 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 15,48 Prozent kommt, liegt Paypal mit 25,89 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Aktie der Paypal wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 15 Gut, 7 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Innerhalb eines Monats liegen 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Das Kursziel liegt im Mittel bei 90,29 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 46 Prozent bedeutet und somit mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Paypal die Einschätzung "Gut".

