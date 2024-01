Super, Pasco!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Pasco eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Pasco daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb weitgehend unverändert. Insgesamt erhält die Pasco-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Pasco von 1843 JPY mit +11,25 Prozent Entfernung vom GD200 (1656,66 JPY) als "Gut"-Signal bewertet. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1680,66 JPY ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +9,66 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Pasco-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Pasco wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,87 Punkten, was darauf hinweist, dass Pasco überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 37,39, was bedeutet, dass Pasco weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Pasco-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.