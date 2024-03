Super, Papa John's!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Papa John's mit 28 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 28,81 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies liegt 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 48 und weist darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -14,06 Prozent, was 7,88 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -6,12 Prozent, und Papa John's liegt aktuell 7,94 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Papa John's insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 19,32 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionsintensität der Aktie im Netz ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. Insgesamt wird Papa John's in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.