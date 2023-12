Super, Pagero AB!

Die Pagero-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen starken Anstieg verzeichnet, wobei der aktuelle Kurs um 108,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von 65,13 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Pagero. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen mehr negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Pagero zeigt eine neutrale Einstufung von 33,33, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt jedoch eine "Gut"-Einschätzung mit einem Wert von 15,88. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf diesem Niveau.