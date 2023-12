Super, Oroco Resource!

Der Aktienkurs von Oroco Resource hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,47 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -42,42 Prozent für Oroco Resource bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -11,47 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Oroco Resource um 42,42 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Oroco Resource im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,68 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,68 % ist. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bezeichnung "Schlecht".

Das Stimmungsbild bei Oroco Resource hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird deutlich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen zeigt. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Oroco Resource in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Oroco Resource besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Oroco Resource auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.