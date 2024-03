Super, Occidental Petroleum!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Occidental Petroleum weist aktuell einen RSI von 15,42 Punkten auf, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,18, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Der aktuelle Kurs von Occidental Petroleum von 63,81 USD liegt mit +4,74 Prozent Entfernung vom GD200 (60,92 USD) im neutralen Bereich. Der GD50 beträgt 59,5 USD, was einem Kursabstand von +7,24 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt.

Im Branchenvergleich hat Occidental Petroleum in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,73 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 20,36 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -17,63 Prozent führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Occidental Petroleum eingestellt sind. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Occidental Petroleum von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.