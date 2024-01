Super, ON Semiconductor!

Der Aktienkurs von On Semiconductor hat im letzten Jahr eine Rendite von 34,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 25,07 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,24 Prozent, wobei On Semiconductor aktuell 9,41 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Von insgesamt 22 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die On Semiconductor-Aktie sind 16 als "Gut" eingestuft, 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 109,76 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 31,4 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die On Semiconductor-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 56 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 30,55. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist On Semiconductor derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.