Super, Nvidia!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Nvidia liegt aktuell bei 26,63 und damit 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70 im Bereich Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die Nvidia-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 24 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -19,83 Prozent anzeigt. Insgesamt erhält Nvidia daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 543,5 USD 31,15 Prozent über dem GD200 (414,41 USD) liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 beträgt 478,82 USD, was einem Abstand von +13,51 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit wird der Kurs der Nvidia-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Anhand von Diskussionen in den sozialen Medien lässt sich erkennen, dass die Meinungen und Stimmungen rund um die Nvidia-Aktie überwiegend positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Insgesamt ist die Aktie von Nvidia bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

