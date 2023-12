Super, Nucor!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Nucor beträgt derzeit 7,77, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 94 liegt. Diese Bewertung zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Nucor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,07 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 15,6 Prozent, was zu einer Underperformance von -4,53 Prozent für Nucor führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von 15,6 Prozent verzeichnete, liegt Nucor mit einer Unterperformance von 4,53 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten schätzen die Nucor-Aktie langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lagen 1 als Gut, 4 als Neutral und 1 als Schlecht vor. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 152,33 USD, was einer Erwartung von -14,54 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Nucor bei 178,25 USD, was +12,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +14,32 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie in beiden Zeiträumen führt.