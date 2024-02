Super, Nordex!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

Der Aktienkurs von Nordex wurde in Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" untersucht. Dabei ergab sich, dass Nordex mit einer Rendite von -33,22 Prozent mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,16 Prozent erzielte, liegt Nordex mit einer Rendite von -33,22 Prozent deutlich darunter. Diese Performance führte zu einem "Schlecht"-Rating für Nordex in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wurde die Aktie von Nordex hinsichtlich trendfolgender Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt als solcher Indikator wurde für den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt bei 10,81 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 10,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,94 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (9,83 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,83 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Nordex auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls betrachtet, um einzuschätzen, ob die Nordex-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 20,69 Punkte, was darauf hinweist, dass Nordex momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich hingegen ein neutraler Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nordex für diesen Punkt unserer Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Abschließend wurde die Dividende analysiert, wobei Nordex im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (3,11 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger bewertet wird. Die Differenz von 3,11 Prozentpunkten führt zur Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.