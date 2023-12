Super, NextEra Energy!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie preisgünstig erscheint, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Nextera Energy hat ein KGV von 27,88, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einem Abstand von 78 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Stromversorger" von 125. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Analysten bewerten die Nextera Energy insgesamt als "Gut", da die Mehrheit der Empfehlungen in den letzten 12 Monaten positiv ausfällt. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie positiv eingestuft, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 90,17 USD, was einem potenziellen Wachstum von 43,62 Prozent entspricht. Die Dividendenrendite von Nextera Energy liegt bei 3,78 %, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,29 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen statistische Auswertungen eine überwiegend negative Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen. Dies führte zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments, da Verkaufssignale überwogen. Insgesamt ergibt sich daher eine kritische Einschätzung des Unternehmens Nextera Energy auf Basis dieser Faktoren.