Super, Nanoxplore!

Die technische Analyse der Nanoxplore-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 2,58 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,64 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +2,33 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 2,3 CAD, was einer Distanz von +14,78 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Nach Meinung der Analysten wird die Nanoxplore-Aktie langfristig ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 3,88 CAD, was auf eine potenzielle Performance von 46,78 Prozent hindeutet und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Nanoxplore, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Materialien-Sektor hat die Nanoxplore-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -10,78 Prozent erzielt, was 10,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche der Chemikalien liegt die durchschnittliche Rendite bei -20,9 Prozent, wobei Nanoxplore aktuell 10,12 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.