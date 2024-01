Super, Nanoco!

Der Aktienkurs von Nanoco hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,07 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie eine Unterperformance von 52,18 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung beträgt -27,76 Prozent, und Nanoco liegt aktuell 30,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Nanoco ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Nanoco bei 0 %, was 2,88 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Nanoco aktuell überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,6, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Nanoco daher für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.