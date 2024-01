Super, Nanjing Xinjiekou Department Store!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies erfolgt durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Nanjing Xinjiekou Department Store-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 41, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 53,03 keine überkaufte oder überverkaufte Situation an. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat die Nanjing Xinjiekou Department Store-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -15,38 Prozent erzielt, was 13,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -7,37 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Nanjing Xinjiekou Department Store in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern geführt hat. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Gut" bewertet. Zudem wurde über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was auch durch die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen bestätigt wurde. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist. Somit erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine insgesamt "Gut"-Einstufung.