Super, Nagarro!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Nagarro stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings war das Interesse an positiven oder negativen Themen rund um Nagarro in den letzten Tagen eher gering. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Weiterführende Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Nagarro liegt bei 53,27, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 für die Nagarro liegt bei 44, was ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Nagarro derzeit +9,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,93 Prozent beläuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war eine Zunahme positiver Kommentare über Nagarro zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nagarro wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.