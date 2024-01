Super, NXP Semiconductors!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Der Aktienkurs von Nxp Semiconductors hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 33,01 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,29 Prozent, und Nxp Semiconductors liegt aktuell 17,34 Prozent darüber. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Entwicklung bewerten Experten die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Nxp Semiconductors derzeit um 13,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +18,12 Prozent, was ebenfalls als gut eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Nxp Semiconductors in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Nxp Semiconductors-Aktie derzeit insgesamt mit "Gut". Von insgesamt 9 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfallen 5 auf "Gut", 4 auf "Neutral" und 0 auf "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 235,13 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,37 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Nxp Semiconductors eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.