Super, NRW Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nrw-Aktie beträgt aktuell 31, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,49 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Nrw-Aktie.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Nrw verzeichnet, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nrw diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nrw-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,61 AUD. Der letzte Schlusskurs (2,86 AUD) weicht somit um +9,58 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 2,83 AUD, daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Nrw-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.