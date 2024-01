Super, Minervaeurosciences!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Minerva Neurosciences als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 63,64, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 47,65 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung wurden hierbei betrachtet. Minerva Neurosciences zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Minerva Neurosciences im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,48 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,48 % bedeutet. Der niedrigere Ertrag führt somit zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen äußerten sich die Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen Minerva Neurosciences. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Gut"-Einschätzung.