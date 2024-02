Super Micro am NASDAQ gestoppt: Vorstandsmitglied stockt vorbörslich Aktien massiv auf

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Super Micro Computer-Aktie im Höhenflug: Starke Quartalszahlen und Zukäufe eines Vorstands beflügeln NVIDIA-Partner.

Die Aktie des Speicher- und Serverunternehmens Super Micro Computer befindet sich seit Jahresbeginn in einer rasanten Aufwärtsbewegung. Während zunächst starke Quartalszahlen als Antreiber fungierten, sorgte nun ein Zukauf eines Vorstandsmitglieds für weiteren Aufwind.

Das Unternehmen, das IT-Lösungen anbietet, gehört momentan zu den Top-Performern am Markt. Seit Jahresbeginn hat der Aktienkurs um beeindruckende133 Prozent zugelegt und sich somit innerhalb weniger Wochen verdoppelt. In den letzten zwölf Monaten verzeichnete die Aktie sogar einen Anstieg von 709 Prozent.

uch am Montag zeigte der Kurs an der NASDAQ einen deutlichen Anstieg von 14,44 Prozent auf 663,35 US-Dollar und im nachbörslichen Handel stieg er um weitere 3,23 Prozent auf 684,77 US-Dollar. Am Dienstag bleibt der Kurs vorbörslich bei 663,69 US-Dollar stabil.

Die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen sowie der erfolgversprechende Ausblick waren ein Grund für den anhaltenden Kursanstieg. Super Micro Computer beendete das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 am 31. Dezember und konnte einen beeindruckenden Umsatz von 3,66 Milliarden US-Dollar vermelden, was einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

Auch der Nettogewinn im gleichen Zeitraum stieg auf 296 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 176 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die Investoren zeigten sich jedoch nicht nur von den Zahlen beeindruckt, sondern auch von der erhöhten Umsatzprognose des Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr von 14,3 bis 14,7 Milliarden US-Dollar.

Dies bedeutet eine deutliche Steigerung gegenüber der vorherigen Schätzung von 10 bis 11 Milliarden US-Dollar und übertrifft die Erwartungen der Analysten, die mit 13,8 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Auch die Prognose von 3,7 bis 4,1 Milliarden US-Dollar für das dritte Quartal liegt über dem Konsens der Analysten, der laut "MarketWatch" bei 2,9 Milliarden US-Dollar lag.

Die positive Entwicklung der Super Micro Computer-Aktie setzte sich in den Tagen nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen fort. Ein weiterer wichtiger Faktor für den Kursanstieg war jedoch die Meldung über den Zukauf eines Vorstandsmitglieds.

Laut "MarketWatch" kaufte Fred Chan am Donnerstag 2.000 Aktien des Unternehmens zu einem Durchschnittspreis von 568 US-Dollar. Insgesamt investierte er somit rund 1,14 Millionen US-Dollar. Chan ist seit Oktober 2020 Vorstandsmitglied von Super Micro Computer und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Hochtechnologiesektor und als Unternehmer.

Mit seinem jüngsten Zukauf hat er bereits jetzt einen Gewinn erzielt, da der Aktienkurs bereits über dem Einstiegskurs liegt. Insgesamt besitzt Chan nun 42.917 Aktien im Wert von rund 29,4 Millionen US-Dollar.

Der Zukauf von Fred Chan zeigt erneut, dass die Führungskräfte von Super Micro Computer von dem Potenzial des Unternehmens überzeugt sind. Auch der Vorstandsvorsitzende Charles Liang äußerte sich optimistisch über die Zukunft des Unternehmens.

Er glaubt, dass der derzeitige Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz noch für viele Quartale oder sogar Jahre anhalten wird und ist zuversichtlich, dass Super Micro Computer von der steigenden Nachfrage profitieren wird.

Die Analysten teilen größtenteils diese positive Einschätzung und bewerten die Aktie mit einem Kaufempfehlung in vier von sechs bei TipRanks erfassten Analystenbewertungen. Lediglich ein Analyst rät zum Verkauf und ein weiterer empfiehlt das Halten der Aktie.

