Super Micro Computers: Wie hoch kann es werden?

Die Aktie von Super Micro Computer ist in den vergangenen fünf Tagen massiv aufwärts geklettert. Die Notierungen verloren zwar am Freitag noch einmal satte -1,7 %. In fünf Tagen aber ging es um insgesamt 26 % aufwärts. Das hätte wohl kaum jemand angenommen. Hintergrund ist u.a. auch eine Kaufempfehlung bzw. eine weitere Kaufempfehlung von Argus, die damit die positive Stimmung stützt. Der Titel ist am Markt nun insgesamt über 63 Mrd. Dollar wert. Die Aktie hat den Kurs auf über 1.140 Dollar getrieben. All solche Zahlen zeigen schlicht, wie massiv der gegenwärtige Trend ist. Und ein Faktor kann die Sache noch beschleunigen.

Das ist der entscheidende Impuls: Der S&P – Hammer

Das Unternehmen wird im S&P 500 aufgenommen. Das ist ein eminenter Vorteil: Die Aktie wird damit von jenen gekauft werden müssen, die einen ETF oder andere Index-Produkte anbieten. Diese automatische Nachfrage hat schon in den vergangenen Tagen den Kurs der Aktie nach oben getrieben. Es sieht nun recht stabil nach einem Aufwärtstrend aus!

