Super Micro Computer: Das wahre Kursziel bei 128,35 EUR

Die Aktie von Super Micro Computer hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag ein Plus von +2,87% erreicht. Die Stimmung ist dementsprechend optimistisch.

Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel derzeit bei 128,35 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, würde sich für Investoren eine Rendite von -47,26% ergeben. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

Drei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und einer sieht sie als starkes Kaufsignal an. Zwei Experten raten jedoch zum Verkauf. Insgesamt bleibt die Mehrheit mit einer positiven Stimmung (+66,67%) jedoch optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating liegt weiterhin bei 3,50 (vorher “Guru-Rating ALT”), was ebenfalls auf einen positiven Trend hindeutet.

