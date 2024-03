Super Micro Computer: Die nächste 1.000er-Schwelle!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Super Micro Computer profitiert gegenwärtig noch immer vom KI-Boom. Der hält, wie auch die Zahlen von Nvidia kürzlich belegten, an. Auch am Mittwoch gewann der Titel annähernd 0,8 %, jedenfalls in den ersten Stunden. Für Aufsehen dürfte eine Meinungsäußerung von Jim Cramer sorgen, die Finanzen.net aufgegriffen hat. Jim Cramer ist der wohl bekannteste Hedge-Fonds-Manager aller Zeiten.

Cramer sei skeptisch: Die Wahrheit über Super Micro Computer

Cramer jedenfalls sehe den Hype mit gemischten Gefühlen. Die jüngste Rallye hält er für „zu viel“. Die Zahlen des Unternehmens seien gut, das Kurspotenzial wäre nun indes erschöpft.

Nvidia zum Beispiel ist in seinen Augen die aussichtsreichere Aktie.

Die Zahlen von Super Micro Computer geben auch mangels neuer Nachrichten tatsächlich keine nennenswerte Phantasie mehr her. Denn aktuell hat Super Micro Computer ein KGV von ca. 58 für das laufende Jahr erreicht. Das bedeutet auch, dass der Wert nun im kommenden Jahr nicht viel günstiger werden kann, rein rechnerisch.

Im kommenden Jahr soll der Nettogewinn bei ca. 1,56 Mrd. Dollar liegen. Das sind bei einer Marktkapitalisierung von gut 65 Milliarden Dollar dann immer noch KGV-Werte von 44,7. Das ist eindeutig zumindest viel Geld.

Die Investition rechnet sich aus Sicht von Value-Investoren nur dann, wenn die Nettogewinne deutlich stärker wachsen würden – in den kommenden Jahren. Dafür würden Wetten auf den KI-Boom erforderlich, die derzeit vielleicht, wie Jim Cramer es anmerkt, dann bei anderen Unternehmen platziert werden.

Was derzeit zweifellos für Super Micro Computer spricht, ist der charttechnische und technische Befund. Die Aktie hat die Marke von 1.100 Dollar überwunden und damit schon längst auch die Hürde von 1.000 Euro. Das sind augenfällige Erscheinungen, die häufig bei Algorithmen einen weiteren Boom auslösen können. Cramer ist durchaus ein Indikator für eine bestimmte Richtung!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Super Micro Computer-Analyse von 13.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Super Micro Computer jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Super Micro Computer Aktie

Super Micro Computer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...