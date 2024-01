Super Micro Computer ist zurück!

Super Micro Computer hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 266,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche eine Outperformance von +267,11 Prozent darstellt. Dies ist deutlich höher als die durchschnittliche Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors, die bei 9,17 Prozent lag. Die starke Überperformance in beiden Bereichen hat dazu geführt, dass Super Micro Computer in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten hat.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Super Micro Computer liegt derzeit bei 27,23 Euro, was 41 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 45. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhalten 5 eine "Gut"-Einstufung, 0 eine "Neutral"-Einstufung und 1 eine "Schlecht"-Einstufung, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 353,83 USD, was einer potenziellen Steigerung um 10,48 Prozent vom letzten Schlusskurs (320,28 USD) aus entspricht. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Super Micro Computer-Aktie zeigt einen Wert von 27 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Super Micro Computer.