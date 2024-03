Super Micro Computer: Das ist gewaltig!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Abschläge bei Super Micro Computer werden größer. Der Titel hat inzwischen ein Minus von -1,6 % an den Märkten hinnehmen müssen und in der vergangenen Woche sogar ca. -5 %. Das ist nicht viel – aber zeigt eine klare Pause im Aufwärtstrend an. In der abgelaufenen Woche war die Aktie mit 1.188 Euro zwischenzeitlich so hoch bewertet wie nie zuvor. Nun unterstützt eine Studie der BofA die Aktie – auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wachsen die Bedenken.

Das ist gut – und gleichzeitig eine Bremse

Faktisch hat das Unternehmen aktuell ein Kursziel erhalten, das kaum über den gegenwärtigen Notierungen liegt. Die Studie weist nach, dass die Chancen im KI-Boom und bei der hauseigenen Technologie groß sind. Nur reicht dies noch nicht, um den Durchmarsch mit noch höheren Kurszielen zu versehen. Dennoch bleibt die Aktie auch bei kleineren Kursverlusten wie aktuell weit im Aufwärtstrend. 1.000 Euro sind klar überwunden.

