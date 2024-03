Super Micro Computer: Das geht nicht!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Was für eminente Kursverluste hat Super Micro Computer am Dienstag hinnehmen müssen: Mehr als -5 % stehen auf den Kurstafeln. Damit ist die Ausgangssituation für die kommenden Tage noch immer nicht sauber abgesteckt. In den Tagen zuvor hat die Aktie erhebliche Gewinne verbuchen können. So ging es allein am Montag um gut 18 % aufwärts.

Die Entwicklung ist indes nur deshalb noch positiver als bei Nvidia im KI-Boom, weil S&P als Anbieter von Indizes den Titel im S&P 500 aufnehmen möchte. Die Stimmung ist stark gestiegen.

Der Trend ist hier stark

Dass der Trend stark ist, zeigt sich auch an einem anderen Faktor: Die Volumina sind am Montag bei gut 18 % Kursgewinn mehr als 10mal so hoch gewesen wie am Dienstag. Der Hype also scheint noch nicht vorbei zu sein, auch wenn die Kurse jetzt nachgaben.

