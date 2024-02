Super Micro Computer: Wichtig zu wissen !

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Super Micro Computer hat am Dienstag einen weiteren Verlust hinnehmen müssen. Das ist der dritte schwache von fünf insgesamt abgehaltenen Handelstagen. Die Notierungen schwanken enorm, wobei sich der Verlust am Dienstag auf immerhin “nur” 2,38 % beschränkte. Die Notierungen sind unverändert noch auf sehr hohem Niveau. Die KI-Boom-Dynamik gerade dank der sehr guten Zahlen von Konkurrent Nvidia hallen hier noch nach.

Super Micro Computer hat in diesem Jahr mit dem bisherigen Plus von gut 200 % an den Aktienmärkten diesen KI-Boom allerdings auch schon bestens ausgekostet. Das meinen auch die Analysten mittlerweile. Die gehen noch immer davon aus, der Titel sei in etwa fair bewertet, geben die Konsens-Daten von Marketscreener her.

Super Micro Computer: Wie weiter?

Etwas bedauerlich könnte aus Sicht von Analysten und Beobachtern sein, dass es zunächst keine neuen Zahlen geben wird. Erst Ende Januar hatte das Unternehmen seine Zahlen zum 2. Quartal bekannt gegeben. Dabei sind die Zahlen an den Börsen wohl zum einen gut angekommen, zum anderen sicherlich auch schon weitgehend eingepreist – es ist schlicht einen Monat her.

Super Micro Computer darf aber auf Basis dieser Zahlen wohl davon ausgehen, dass im laufenden Jahr ein Nettoergebnis von mehr als 1,1 Mrd. Dollar drin ist. Das Unternehmen hat durch die starken vergangenen Tage eine Marktkapitalisierung von ca. 49 Mrd. Dollar erreicht. Das bedeutet aber auch, dass das KGV sich auf einen Wert von gut 44 errechnet. Günstig ist das sicher nicht.

Im kommenden Jahr, so nimmt nun der Markt an, sollte der Gewinn des Unternehmens auf gut 1,5 Mrd. Dollar steigen. Damit wäre das KGV dann auch bei deutlich weniger als 35 wieder akzeptabler.

Jenseits dieser wirtschaftlichen Betrachtung aber ist und bleibt die Stimmung erstklassig. Im Chartbild ist ein Ausbruch in Richtung von 1.000 Dollar noch immer eine denkbare Variante.

