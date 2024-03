Super Micro Computer: Was für eine Rallye!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Super Micro Computer ist am Ende des Freitag schon wieder massiv in die Luft gegangen. Der Titel gewann am Ende fast 5 %. Die Aktie überwand die Marke von 900 Dollar und hat damit wieder den Marsch in Richtung von 1.000 Dollar aufgenommen – formal und im Chartbild. Ob am Ende der Durchmarsch gelingt, ist offen. Die Aktie profitiert vom KI-Boom, der unverändert umstritten ist. Niemand kann genau einschätzen, wie viel Geld die KI bewegen wird. Super Micro Computer aber hat mit seiner Aktie im laufenden Jahr schon wieder mehr als 218 % gewonnen!

Super Micro Computer: Der Trend ist da

Es bleibt offen, wie weit die Notierungen nach oben gehen, da auch keine neuen Nachrichten für das Unternehmen selbst gekommen sind. Einzig Nvidia mit seinen positiven Schlagzeilen auch am Freitag schiebt den Kurs der Super Micro Computer weiter mit an, steht zu vermuten.

